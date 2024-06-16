15 ton azami yüklü ağırlığa sahip olan ALPAR, seri hibrit elektrikli tahrikli altyapısı ile tamamen sessiz görev yapabiliyor. Bu sayede keşif, gözetleme ve lojistik gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılabiliyor.

Gelişmiş otonom sistemler

ALPAR, otonom ve uzaktan kontrollü sürüş kabiliyetlerine sahip. A noktasından B noktasına devriye ve öndeki aracı takip etme gibi görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor. Ayrıca 2D ve 3D haritalama özelliği sayesinde çevresini algılayabiliyor ve yeni rotalar belirleyebiliyor.

Modüler yapı

Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan modüler elektronik altyapısı sayesinde ALPAR, keşif gözetleme veya muharebe gibi farklı görev kabiliyetlerini ortaya koyabiliyor.

Güçlü ve çevik

ALPAR, düşük termal ve akustik iz, araç takip yeteneği ve arazide hafif tank ve benzeri araçlara denk hareket kabiliyeti gibi yeteneklere sahip. Bu sayede zorlu arazilerde bile görev yapabiliyor.

Çok yönlü görevler

ALPAR, keşif ve gözetleme, devriye, sınır gözetleme, mini insansız kara aracı ve dron taşıma, hedef tespiti, lojistik destek, dolanan mühimmat taşıma, otonom ikmal, İHA savar ve elektronik harp gibi birçok farklı görevi yerine getirebiliyor.

Dost/düşman tanıyor

ALPAR, yapay zeka ile dost ve düşman unsurları tanıyabiliyor. Bu sayede yanlış hedeflere saldırma riskini minimize ediyor.

Eve dönüyor

ALPAR, verilen rotayı takip ederek ve engelleri aşarak görev tamamlandıktan sonra otonom olarak başlangıç noktasına geri dönebiliyor.

Eurosatory'de dikkat çekecek

ALPAR, Eurosatory 2024'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmiş yeteneklerini ve yenilikçi çözümlerini dünya ile buluşturacak.

ALPAR'ın özellikleri neler?

Azami Yüklü Ağırlık: 15 ton Tahrik Sistemi: Seri hibrit elektrikli Otonom Sürüş: Var Uzaktan Kontrol: Var Durumsal Farkındalık: 360 derece Görev Menzili: MIMO radyo ile 5 km, uydu haberleşmesi ile sınırsız Haritalama: 2D ve 3D LIDAR Engel Algılama: Var Dost/Düşman Tanıma: Var Görevler: Keşif ve gözetleme, devriye, sınır gözetleme, mini İHA ve dron taşıma, hedef tespiti, lojistik destek, dolanan mühimmat taşıma, otonom ikmal, İHA savar, elektronik harp