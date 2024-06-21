İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin bahçesinde yer alan Müzik Kütüphanesi, müzikseverler için bir bilgi ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

AASSM Müzik Kütüphanesi, profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgi duyan çocuk ve yetişkinlerin yararlanması için geniş bir koleksiyon sunuyor. Kütüphane, müzik içerikli kitaplar, dergiler, yayınlar ile nota ve partisyon envanterlerini barındırıyor. Ayrıca, kütüphane binası içinde yer alan küçük performans sahnesinde seminer, söyleşi ve atölyeler düzenleniyor.

Müzik Kütüphanesi’nin Kuruluşu ve Amacı

21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde İzmirlilere çağrıda bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Müdürü Emel Akçay Özer, Müzik Kütüphanesi’nin Türkiye’nin ilk müzik kütüphanesi olduğunu belirtiyor. Özer, “Burası bir bakıma Türkiye’nin ilk müzik kütüphanesidir. Günümüzde müzikle ilgili kitaplar, dergiler daha çok devlet konservatuvarlarının kütüphanelerinde bulunur. Bir yerel yönetimin şemsiyesi altında planlanan bu müzik kütüphanesi, Türkiye'de ilk olarak İzmir’de kuruldu” dedi.

Çocuk ve Yetişkinlere Hizmet

Kütüphane, çocuklara ve yetişkinlere yönelik farklı bölümler sunuyor. Çocuklar için ayrılan bölümde, müziği sevdirecek kitaplar bulunuyor ve bu bölümde atölyeler, dinletiler, seminer ve söyleşiler düzenleniyor. Yetişkinler için oluşturulan diğer bölümde ise nota bilgileri, bestecilerin biyografileri ve stilleri ile ilgili yerli ve yabancı kitaplar yer alıyor.

Kitap Bağışı ve Kütüphanenin İçeriği

Emel Akçay Özer, kütüphanede 3 bine yakın kitap ve dokümanın bulunduğunu belirtiyor. Özer, “Yurt dışından kitap getiriyoruz ancak Türkçe yayında yetersiziz. Bağış kitap da alıyoruz. Kütüphanemizin içeriğine uygun, kondisyonu da iyi olan kitapları bağış olarak kabul edebiliriz” dedi. Kütüphane, tüm müzikseverlere açık ve zengin içeriği ile dikkat çekiyor.

Kütüphaneyi sık sık ziyaret eden Mehmet Fatih Yurtseven, “Müzik Kütüphanesi’nde çeşitli etkinliklere katılıyorum. Seminer ve söyleşileri özellikle takip ediyorum. İzmir şanslı bir kent diye düşünüyorum. Müzik Kütüphanesi’nin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin olması da İzmir için büyük bir şans” dedi.

Etkinlikler öncesinde başvuru gerekiyor

Hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren AASSM Müzik Kütüphanesi, etkinlik zamanlarında başvuru ile katılımcı kabul ediyor. Sosyal medyada aassm_official üzerinden duyurulan etkinlikler öncesinde https://www.aassm.org.tr/adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. AASSM Müzik Kütüphanesi’ne bağışlanacak müzik bilgisi içeren kitap, partisyon ve müzik temalı dergi, katalog gibi baskılı materyaller için ise 232. 293 38 35 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor.