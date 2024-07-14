Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer çekimsiz ortamda, uzayda aldığı ve Üsküdar Üniversitesi TRGENMER laboratuvarına gelen kan örnekleri üzerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - MESSAGE deneyi Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, uzaydan getirilen örnekler üzerinde yapılan incelemelerin bazı heyecan verici bulgular ortaya koyduğunu belirterek, “Özellikle mikro yerçekimi koşullarında belirli genlerin ifade düzeylerinde görülen değişiklikler, bağışıklık sistemi hücrelerinin davranışında önemli farklılıklar yaratabilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü ve MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyi Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) getirdiği örnekler üzerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

MESSAGE deneyinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) getirdiği örnekler üzerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Mikro yerçekimi koşullarında toplanan bu örnekler üzerinde yapılan transkriptomik analizler, mikro yerçekiminin insan gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini ortaya koymaya başladı. Araştırmalar, belirli genlerin yukarı veya aşağı yönlü regüle edildiğini tespit etmek ve bunun bağışıklık sistemi üzerinde anlamlı değişikliklere yol açıp açmadığını anlamaya yönelik devam ediyor. Bu bulgular, mikro yerçekiminin biyolojik sistemler üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamak için büyük önem taşıyor.” dedi.

ATASEVER, MESSAGE DENEYİNİN İKİNCİ TURUNU GERÇEKLEŞTİRDİ…

Türkiye’nin uzaya giden ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever’in de uzay misyonu sırasında MESSAGE deneyi ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Tuva Cihangir Atasever, uzay misyonu sırasında MESSAGE deneyinin ikinci turunu gerçekleştirdi. Bu görev, Alper Gezeravcı’nın başlattığı deneyin devamı niteliğinde ve önceki bulguları daha da derinleştirmeyi amaçladı. Atasever, uçuş öncesi ve sonrasında kan örnekleri topladı ve bu örnekler üzerinde yapmakta olduğumuz transkriptomik analizler ile mikro yerçekimi koşullarının gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini incelemeye devam edeceğiz. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerindeki değişimlerin yanı sıra bu değişimlerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini de araştıracağız.” diye bilgi verdi.

Örnekler üzerinde yapılan incelemeler bazı heyecan verici bulgular ortaya koydu

MESSAGE deneyi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Uzaydan getirilen örnekler üzerinde yapılan incelemeler bazı heyecan verici bulgular ortaya koydu. Özellikle mikro yerçekimi koşullarında belirli genlerin ifade düzeylerinde görülen değişiklikler, bağışıklık sistemi hücrelerinin davranışında önemli farklılıklar yaratabilir. Bu bulgular, uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza ve gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde astronotların sağlıklarını korumak için yeni stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir. Bu tür bulgular hem uzay biyolojisi hem de tıp alanında önemli yeniliklerin habercisi olabilir.” dedi.

ÖNCÜL SONUÇLAR EKİM AYINDA MİLANO’DA SUNULACAK

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “MESSAGE bilim misyonu kapsamında elde edilen öncül sonuçlar, ekim ayında İtalya/Milano'da gerçekleştirilecek 75. Uluslararası Astronot Kongresi’nde (75th International Astronautical Congress) sözlü sunum olarak kabul edildi.” dedi.