Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yaban hayatının incelenmesi ve Türkiye'deki biyoçeşitliliğin akademik anlamda analiz edilmesi için 'Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Araştırma İstasyonu' kuruldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen enstitü, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Açılışta, sis ağları ile yakalanıp halkalanan kuşların doğaya salındığı belirtildi.

Enstitünün kurulma sebeplerini Hürriyet'e açıklayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemizde 25 yıldır göçmen kuşların rotalarının, davranışlarının ve göç zamanlarının belirlenmesi amacıyla halkalama çalışmaları yapılıyordu. Ayrıca, kuşları inceleyen ornitoloji anabilim dalımızda da önemli bir birikim var. Kızılırmak Deltası'nın kuş cenneti olarak tanımlanması da enstitünün kurulmasındaki etkenlerden biri,” dedi.

Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar

Prof. Dr. Ünal, enstitüde yalnızca kuşların değil, tüm yabani hayvanların araştırmalara dahil edileceğini vurgulayarak, “Türkiye’nin biyoçeşitliliği ve iklim değişikliği hakkında projeksiyonlar yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki kuş çeşitliliğinin envanterini çıkarmayı amaçlıyoruz, bu sayede biyoçeşitliliğimiz yeniden değerlendirilebilecek,” şeklinde konuştu.

Müze ve tedavi imkanları

Ayrıca, il merkezinde artık hayatta olmayan yabani hayvanların mumyalanmasıyla bir müze oluşturmayı planladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ünal, “Farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Hem müze hem de bilgilendirme ofisini, 366 kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Deltası yakınlarında kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, üniversitemizin veterinerlik fakültesinde yaban hayvanlar için bir kliniğimiz ve deltada bir ilk yardım ünitemiz bulunuyor,” dedi.