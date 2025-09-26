107.9 Radyo Pause frekansında hafta içi her gün saat 17.00’de yayınlanan “Ferhat’la Akşam Akşam”, yapay zekâ desteğiyle hazırlanan içerikleriyle dinleyicilere ulaşıyor.

Beş yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren programın yapımcılığını ve sunuculuğunu Ferhat Öge üstleniyor. Programda “Boncuk” adını verdiği yapay zekâ ile keyifli sohbetler gerçekleştiren Öge, dinleyicilere farklı bir radyo deneyimi yaşatıyor. Boncuk’un katılımıyla hazırlanan esprili diyaloglar, programa hem dinamizm hem de eğlence katıyor.

Radyo Pause yetkilileri, projenin Türkiye’de radyo, medya ve teknoloji alanında önemli bir yeniliğe imza attığını vurgulayarak, “Ferhat’la Akşam Akşam, yapay zekâ teknolojisini yayıncılıkla birleştirerek dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor” açıklamasında bulundu.

Trafikte, evde ya da işyerinde dinleyicilerine “Sen Neredeysen Biz Oradayız” sloganıyla seslenen program, radyo yayıncılığında geleceğe yönelik ilham veren bir adım olarak öne çıkıyor.

Yayın Bilgileri:

• Program: Ferhat’la Akşam Akşam

• Frekans: 107.9 Radyo Pause

• Yayın Saati: Hafta içi her gün, 17.00

