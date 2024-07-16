Teknolojinin hızla ilerlemesi, eğitim sistemlerinin de bu değişime ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle Türkiye'nin ilk yapay zeka lisesinin kurulması planlanıyor. Bu lise, gençlerin yapay zeka teknolojileri üzerinde derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayarak ülkenin teknoloji alanındaki liderliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknopark İstanbul'un ortaklığıyla planlanan yapay zeka lisesi, gençlerin teknoloji alanındaki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu okul, öğrencilere yapay zeka alanında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme (NLP), yapay sinir ağları, algılayıcılar ve görüntü işleme gibi alanlarda derslerin verileceği yapay zeka lisesi, Teknopark İstanbul'un bilgi birikiminden de faydalanacak. Bu sayede öğrenciler, sektörün önde gelen uzmanlarıyla doğrudan etkileşimde bulunabilecekler.

Siber güvenlik lisesi örneği gösterilerek, Teknopark İstanbul'daki benzer başarılı modelin yapay zeka lisesinde de uygulanacağı vurgulanmaktadır. Bu model, teknolojiye dayalı mesleki eğitimde öncü bir rol üstlenerek öğrencilere sektördeki en iyi pratikleri sunma amacını taşımaktadır.

Yapay zeka lisesinin kurulması, Türkiye'nin teknolojik gelişmelere yön veren ülkeler arasında yer almasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ülkenin gençlerini geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine hazırlayarak küresel rekabette avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Teknopark İstanbul'un bünyesinde kurulacak olan yapay zeka lisesi, gençlerin teknolojiye ilgilerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak önemli bir eğitim kurumu olması planlanıyor.