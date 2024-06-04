Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, yarın Ankara’dan ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’ne gönderilecek. Uğurlama töreni Mürted Hava Meydanı’nda saat 12.00’de yapılacak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır törende hazır bulunacak. Bakanların törende ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Törenin ardından ABD’ye yolculuk başlıyor

Türksat 6A, fırlatma görevi için Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD’ye taşınacak. Bu hava yolculuğu yaklaşık bir gün sürecek ve uydunun fırlatma hazırlıkları Cape Canaveral Uzay Üssü’nde SpaceX tesislerinde başlayacak. Uydunun, 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Yerli üretim oranı yüzde 80’in üzerinde

Türksat 6A Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ’nin müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY’ın proje yönetici kurum olarak, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmalarının ise proje yürütücü kurumlar olarak yer aldığı geniş bir işbirliği ile gerçekleştirildi. Yüzde 80’in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara’da TUSAŞ’taki USET tesislerinde Türk mühendisler tarafından üretildi.

Kapsama alanı genişliyor

42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak olan Türksat 6A, 7,5 kilovat güce ve 4 bin 250 kilogram ağırlığa sahip. Bu uydu ile Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi mevcut uyduların kapsama alanına girmeyen bölgeler de kapsama alanına dahil edilecek. Türksat’ın hizmet verdiği nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

Uydu ihracatında büyük hedefler

Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle, Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatında da önemli bir artış hedefleniyor. Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı ve Türksat 6A’nın sağladığı tecrübe ile uydu ihracatçısı konumuna yükselmeyi planlıyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, yarın ABD’ye gönderilecek. Mürted Hava Meydanı’ndaki tören sonrası, uydu Antonov AN-124 kargo uçağı ile Florida’ya taşınacak.