Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki testleri başarıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun Ekim ayı sonunda 42 derece doğu yörüngesine gönderilmesinin planlandığını açıkladı. Türksat 6A, 15 yıl boyunca kritik iletişim hizmetleri sunacak.

Test süreci ve fonksiyonlar

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 20 Temmuz'da 50 derece doğu test yörüngesine ulaştığını ve antenlerinin ilk kez burada açıldığını belirtti. Şu anda, uydu 35,786 kilometrede sabitlenmiş durumda ve 8 farklı sistemde testler gerçekleştiriliyor. Bu testler arasında güç alt sistemi, uydu yönetim alt sistemi, kimyasal ve elektrikli itki alt sistemleri, ısıl kontrol alt sistemi ve faydalı yük alt sistemleri bulunuyor. Tüm testler başarıyla sürdürülüyor ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor.

Proje ve yerlilik oranı

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin, haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yer aldığını vurguladı. Projede Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan önemli bir kilometre taşı oluşturuldu. Türksat 6A'nın üretiminde %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldı. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTECH ve TUSAŞ gibi önemli firmalar, uydu sistemlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadı.

Uydu kapasitesi ve uluslararası rekabet

Türksat 6A, 8.4 kilovat güç kapasitesine sahip ve TV yayıncılığı başta olmak üzere geniş bir kapsama alanında haberleşme hizmetleri sunacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi mevcut uyduların kapsamadığı bölgeleri de kapsama alanına alacak. Bu uydu, Türkiye'nin uydu kapasitesini artırarak uluslararası arenada rekabet gücünü pekiştirecek. Ayrıca, 84 yerli ve milli uydu ekipmanının üretimi sağlanarak, bu ekipmanların uluslararası pazarda ihraç edilebilirliği artırılacak.