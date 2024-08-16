COVID-19 salgını sonrası ekonomik krizin etkisiyle iflaslar artıyor. Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Ayos Holding, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı. Şirket, inşaat, temizlik, güvenlik, otomotiv ve bilişim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ayos Holding ve iştiraklerine 2 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi. Alacaklıların itiraz için 7 gün süresi bulunuyor. Projelerin yarım kalma ihtimali bulunuyor.