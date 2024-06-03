Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı önceki yıla göre yüzde 99 düşüşle 4,4 milyon dolara geriledi. İlk 5 ayda yapılan ihracat ise 1,4 milyar doları buldu, geçen yıla göre yüzde 38,4 azaldı. Türkiye, 9 Nisan 2024'te İsrail'e ihracatı 54 ürün grubunda kısıtlamıştı.

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ilişkili ihracat ve ithalatı durdurma kararı almıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesindeydi. Hamas'ın operasyonuyla başlayan savaş, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri etkiledi.