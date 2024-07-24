Havacılık sektöründe Türkiye'nin önemli aktörlerinden biri olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.), resmen iflas etti. 17 Haziran 2021'de başlayan iflas süreci, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin incelemeleri ve onama kararıyla nihayete erdi.

İflas sürecinin başlangıcı

Atlasglobal, 17 Haziran 2021 tarihinde Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı aldı. Bu kararın ardından dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. maddesi gereğince şirket yönetim kurulunca şirket iflasının istenmesi gerektiğini, ancak böyle bir karara rastlanmadığını belirterek Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını bozdu.

İstinaf süreci ve ilk duruşma

Eylül 2022'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 17 Haziran 2021 tarihinde verilen iflas kararını kaldırdı ve dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere ticaret mahkemesine iade etti. Ocak 2023'te yapılan duruşmada, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, eksik görülen dosyaların aslında mevcut olduğunu belirterek Atlasglobal'in iflasına yeniden karar verdi.

Yargıtay onaması

Atlasglobal ile ilgili dosya, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra iflas kararını onayladı. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere kesin olarak oy birliği ile alındı. Yargıtay tarafından alınan karar, Atlasglobal'in iflas sürecini resmen tamamladı.