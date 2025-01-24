İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Türkiye’nin zengin tarihi mirasından ilham alarak hazırladıkları "Kültürel Mirasın İzinde Moda" projesi ile dikkat çekti. Ayasofya, Efes, Bergama, Göbeklitepe ve Kapadokya gibi ünlü kültürel varlıkların yanı sıra İranlı öğrencilerin Persepolis ve Tepe Sialk’tan aldığı esinle oluşturduğu giysi tasarımları, özel bir sergiyle moda ve akademi dünyasına sunuldu.

Tarihi miraslardan alham alan tasarımlar

İEÜ’lü öğrenciler, arkeoloji, tarih ve sanat disiplinlerini bir araya getirerek oluşturdukları bu koleksiyonla Anadolu, Mezopotamya, Yunan ve Roma medeniyetlerinden esinlendi. Ödemiş Belediye Başkanı İrfan Önal, moda tasarımcısı Hatice Gökçe ve birçok moda ve iş dünyasından ismin katıldığı serginin açılışı büyük ilgi gördü.

“Heyecanla çalıştılar”

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Şölen Kipöz, öğrencilerin bu projede büyük bir heyecanla çalıştığını ve kültürel mirası moda aracılığıyla keşfettiklerini belirtti. Öğrencilerin, arkeolojik araştırmaların yanı sıra kişisel gözlem ve seyahatler ile tarihsel ve sembolik unsurları modaya taşıdığını vurguladı. Sergide, öğrencilerin hazırladığı çağdaş moda koleksiyonlarının yanı sıra tasarım sürecini belgeleyen çalışmalar da sunuldu.