Türkiye, yıllık 4 milyon ton civarındaki üzüm üretiminin büyük bölümünü Manisa'da gerçekleştiriyor. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya lideri olan Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 177 bin ton kuru üzüm ihraç etti ve 525 milyon 903 bin dolar gelir elde etti. Geçen yıl ise 251 bin ton kuru üzüm ihraç edilerek 454 milyon 957 bin dolar kazanç sağlanmıştı.

İhracat miktarında düşüş, değerde artış

2024 yılında kuru üzüm ihracatının miktar bazında yüzde 29 oranında azalma yaşanırken, değer bazında yüzde 16'lık bir artış sağlandı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bunun Türkiye’nin sektöre verdiği değer ve doğru yönetim stratejilerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni pazarlarla ihracat artışı

İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri dışında, Türkiye’nin uzak pazarlarla olan ihracatında önemli bir artış görüldü. Hindistan, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerle yapılan ihracat, 2024'te yükseldi. Işık, bu pazarlara yapılan ihracatın giderek arttığını ve Türk üzümünün globalde daha geniş bir yer edindiğini ifade etti.