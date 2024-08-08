Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028 yılına kadar olan maç yayın hakları el değiştirdi. Uzun yıllardır milli maçların bir bölümünü ekranlara getiren TRT, bu yıl itibariyle Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını elinde bulundururken, milli maçların yayın haklarını devretmek durumunda kaldı.

Yayın haklarının sahibi değişti

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan maçlarının yayın hakkını satın aldı. Ancak, bu anlaşmanın hemen ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre, Acun Medya, Saran Media Group'tan bir gün sonra A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını satın aldı. Böylece, milli takım maçlarının yeni yayıncı kuruluşları EXXEN ve TV8 oldu.