İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’nin Ilıca Halk Plajı, denizlerin koruyucusu ve dünyanın en prestijli çevre ödülü olan ‘Mavi Bayrak’ ile onurlandırıldı. Uluslararası Mavi Bayrak Çevre Ödülü’nün 2024 yılı için verildiği plajda, ödül töreni büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu ödülün ilçenin sadece turistik değil, çevre bilinci yüksek olduğunu da kanıtladığını belirtti. Denizli, “Üç Mavi Bayraklı plajımız var ve önümüzdeki yıl 16 mavi bayrağımızı artırarak İzmir’de en çok Mavi Bayrağı olan ilçe unvanını hedefliyoruz” dedi.

Törene yoğun katılım

Mavi Bayrak İzmir İl Töreni, Ilıca Halk Plajı 3. Kapı’da düzenlendi. Törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, Çeşme CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Yetkin Karabinalı, plajların temizlik standardının korunmasının Mavi Bayrak’ın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı.





Gelecek nesillere temiz çevre

Kaymakam Mehmet Maraşlı, Çeşme’nin mavi bayraklı plajlarının kalitesini öne çıkararak, “Bu çevre hepimizin ve torunlarımıza güzel bir çevre bırakmalıyız” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Lal Denizli ise çevre koruma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Mavi Bayrak çocuklar tarafından göndere çekildi

2024 Mavi Bayrak Sertifikası, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve diğer yetkililere takdim edildi. Mavi Bayrak, çocuklar tarafından eşlik edilen özel bir törenle denizden alındı ve göndere çekildi. Etkinlik, Duo Blue Quartet ve Solist Dinletisi ile sona erdi.