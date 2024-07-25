2024 yılının ilk yarısında Türkiye’nin müze ve ören yerleri, 13 milyon 842 bin 840 ziyaretçi ile büyük bir ilgiyi üzerine topladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi sayısındaki artışı ve öne çıkan yerleri açıkladı.

Ziyaretçi sayısında yüzde 12 artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müze ve ören yerlerinin 2024 yılının ilk 6 ayında 14 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artış gösterdi. Bakan Ersoy, Anadolu topraklarının tarihî, kültürel ve arkeolojik mirasının tüm dünyada büyük bir merak uyandırdığını vurguladı.

En çok ziyaretçi çeken yerler

Bakan Ersoy, en fazla ziyaretçi çeken müze ve ören yerlerini de paylaştı. İzmir Efes Ören Yeri, 1 milyon 117 bin 528 ziyaretçi ile en çok ilgi gören yer oldu. Konya Mevlana Müzesi, 1 milyon 102 bin 358 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. Denizli Hierapolis (Pamukkale), 985 bin 265 ziyaretçiyle üçüncü olurken, Nevşehir Göreme 501 bin 236, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 464 bin 101 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin tarihî mirasına ilgi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında, "İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan miraslarına olan ilginin her geçen gün daha da büyüyor olmasından mutluyuz" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin zengin tarihî ve kültürel mirasının, yerli ve yabancı turistler tarafından giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Gelecek için beklentiler

Müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi artışı, Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası arenada daha geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor. Gelecek dönemlerde de bu ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve korunması, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi oluşturmaya devam ediyor.