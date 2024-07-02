Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarında ABD'nin de ciddi bir ilgi gösterdiğini açıkladı. Ceylan, Nükleer Santraller Zirvesi'nde Reuters'a verdiği röportajda, "Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

ABD ile büyük ölçekli santraller için müzakere başladı

Yusuf Ceylan, Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin detaylarını paylaşarak, "Mevcut santral alanları veya yeni santral sahasını düşünebiliriz. Hem büyük ölçekli santral hem de küçük modüler reaktörler için ABD ile görüşüyoruz. Bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktörler (SMR) için görüştüğü biliniyordu, ancak büyük ölçekli santraller için de müzakerelerin başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay ABD Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Reuters'a verdiği demeçte, Ankara'nın ABD ve diğer ülkelerle küçük modüler reaktörler inşa etmek konusunda görüştüğünü ve bu sayede Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söylemişti.

Türkiye'nin enerji kaynakları çeşitlenecek

Ceylan ayrıca, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral için Güney Kore ve Rusya ile, Trakya'daki üçüncü santral için ise Çinli SPIC ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Akkuyu'daki Rosatom tarafından inşa edilen 4,800 MW gücündeki ilk santralin ilk reaktörünün bu yıl testlere başlaması planlanıyor. Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirerek arz güvenliğini artırmayı ve uzun vadede 20 bin MW kurulu güçte nükleer santral kurmayı hedefliyor.