Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerji güvenliği için nükleer enerjiye mutlaka sahip olması gerektiğini vurguladı ve Akkuyu’daki reaktörlerin hızla yükseldiğini aktardı.

TEKNOFEST’te nükleer enerji vurgusu

Bakan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standını ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki hedeflerini anlattı.

Bayraktar, geçen yıl ilk kez düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’na değinerek, bu yıl İstanbul Küçükçekmece’de yapılan yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkanı bulduğunu belirtti.

“Ülkemizin nükleer geleceğine dair çok önemli bir yarışmaydı. Bundan sonra da büyüyerek devam edecek.”

Dünya genelinde elektrik ve enerji ihtiyacının arttığını vurgulayan Bayraktar, temiz ve yerli kaynakların önemine dikkat çekti:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında enerji verimliliği kritik. Yenilenebilir enerjiyi ve kendi temiz kaynaklarımızı önceliklendirmeliyiz.”

Türkiye’nin nükleer enerji hedefini vurguladı

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler gibi nükleer enerjiye sahip olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu’da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90’ların üzerinde tamamlanmaya erişmiş durumdayız.”

Bayraktar, ekonomik hayatın en önemli ham maddelerinin madenler olduğunu belirterek, bu kaynakları katma değerli şekilde ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gençlere seslenmeyi unutmadı

Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Bayraktar, şöyle dedi:

“Ülkemiz ve geleceğimiz için aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceği çok daha parlak olacak. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız.”

Bakan Bayraktar, daha sonra Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması standını gezerek üniversite öğrencilerinin çalışmalarını inceledi ve onlarla sohbet etti.