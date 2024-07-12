EDİRNE (AA) - Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda, 112 sporcu Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kürek sporu için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Meriç Nehri'ne güzel bir parkur kurulduğunu belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"100 yıllık bir federasyonuz, 100 yıldır bu parkuru bekliyorduk. Bu tarihi anı görmek bana nasip oldu. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Buradan özellikle Valiliğimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. Parkurumuz daha yapılmadan Avrupa Şampiyonasını aldık, üstüne Balkan Şampiyonası aldık. Burası gerçekten hem şehir için hem spor turizmi için hem de spor camiamız için çok önemli bir nokta olacak. Artık bizim için sporun başkenti Edirne."

Ertürk, ön elemede başarılı olan sporcuların hafta sonu finallerde yarışacağını ifade etti.

Türkiye'nin olimpik standartlardaki ilk parkurunda gerçekleştirilecek final yarışlarında yaklaşık 400 sporcu kürek çekecek.

Yarışlar, pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.