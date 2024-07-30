AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği verilere göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,2 arttı. Bu artış, sektörün dış pazarlardaki başarısını gözler önüne seriyor.

İhracat rakamları ve artış oranları

2023'ün ocak-haziran döneminde 965 milyon 697 bin dolar olan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 295 milyon 927 bin dolara yükseldi. Bu süreçte sektör temsilcileri, 74 ülkeye ürün gönderdi.

Fransa

En fazla ihracat yapılan ülke oldu. 2023'te 162 milyon 205 bin dolar olan ihracat, 2024'te yüzde 55,3 artarak 251 milyon 920 bin dolara çıktı.

Almanya

İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 1 azalarak 130 milyon 165 bin dolardan 128 milyon 805 bin dolara geriledi.

İtalya

Üçüncü sırada yer aldı. İhracat yüzde 12,3 artarak 103 milyon 773 bin dolardan 116 milyon 605 bin dolara yükseldi.

İspanya

Dördüncü sırada yer aldı. İhracat yüzde 32,6 artarak 74 milyon 820 bin dolardan 99 milyon 278 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a ihracatta büyük artış

Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 1 milyon 972 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 46 kat artarak 90 milyon 621 bin dolara ulaştı. Suudi Arabistan, yılın ilk yarısında en çok ihracat yapılan beşinci pazar oldu.

Diğer önemli pazarlar

Birleşik Krallık

Altıncı sırada yer aldı. İhracat yüzde 32 artarak 61 milyon 167 bin dolardan 80 milyon 755 bin dolara yükseldi.

ABD

Yedinci sırada yer aldı. İhracat yüzde 115 artarak 32 milyon 761 bin dolardan 70 milyon 634 bin dolara ulaştı.

Japonya

Geçen yılın aynı döneminde hiç ihracat yapılmayan Japonya'ya bu yıl 2 milyon 732 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.