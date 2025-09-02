Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Raporda, Türkiye’de iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın, özellikle özel sektör istihdamında daralmaya yol açabileceği ifade edildi. Ayrıca imalat sektöründe gözlenen zayıf performans, genel ekonomik aktivitede yavaşlama beklentilerini destekliyor.

Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Temmuz-Ağustos dönemine dair imalat PMI verilerinde belirgin düşüş görüldüğünü ve işgücü piyasasında, özellikle istihdam yaratma alanında, süregelen zayıflığın ekonomik faaliyette beklenen düşüşün sinyali olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup'un ekonomistleri, Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin ekonomik faaliyetlerdeki temel zayıflığı gizlediğini ifade etti. Raporda, yılın ikinci yarısında ılımlı daralmalarla birlikte “hafif resesyon” beklentisi vurgulandı.

ABD merkezli Citigroup, Türkiye ekonomisinin 2025’in ikinci yarısında hafif bir resesyon yaşayacağını öngördü. Ekonomistler, büyüme verilerindeki zayıflığın ekonomik daralmayı işaret ettiğini belirtti.

