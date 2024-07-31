Türkiye, sağlık turizminde yeni bir dönem başlatıyor

Dünya genelinde 100 milyar dolarlık sağlık turizmi pazarından daha fazla pay almak amacıyla yatırımlarını ve teknolojik altyapı çalışmalarını hızlandıran Türkiye, özel sağlık kuruluşlarının başarılarıyla geleceğe dair umutları artırıyor. Türk sağlık sektörü, obezite ameliyatları gibi kritik alanlarda uluslararası alanda öne çıkıyor.

Egepol Hastaneleri'nde önemli bir başarı: 2.500. obezite ameliyatı

Egepol Hastaneleri, sağlık turizmi sektöründe önemli bir oyuncu haline gelirken, bu alandaki başarısını 2.500. obezite ameliyatıyla pekiştirdi. Doç. Dr. Emin Lapsekili ve Doç. Dr. Ümit Alakuş'un gerçekleştirdiği tüp mide operasyonu, İskoç Vicki Macdonald'ın obezite tedavisinde dönüm noktası oldu. Macdonald, 116 kg ağırlığından 50 kg vermeyi hedefliyor.

Kalite ve güvenlikte üst lig: JCI sertifikası ile Egepol Hastaneleri

Egepol International ile sağlık hizmetleri kalitesini ve hasta güvenliğini en üst seviyede tutan Egepol Hastaneleri, JCI sertifikasıyla dünya çapında tanınıyor. Kurucu Başhekim ve Egepol Sağlık Grubu Başkanı Dr. Nuri Nasır, “Birleşik Krallık, Kanada ve Arap ülkelerinden gelen hastalar, özellikle bariyatrik cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi ve kanser tedavisinde bizi tercih ediyor. Uluslararası sağlık fuarları, dijital pazarlama, sağlık turizmi acenteleri ve yurt dışındaki sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, tanıtım faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Yeni hedefler: Kuzey Afrika, Güney Amerika ve ABD

Dr. Nasır, sağlık turizminde Kuzey Afrika, Güney Amerika ve ABD'yi hedef pazarlar arasında sıralayarak, bu bölgelerde etkili tanıtım ve işbirlikleri ile sağlık hizmetlerine olan talebi karşılamayı planladıklarını belirtti. “Uluslararası alanda daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmayı ve sağlık turizminde lider kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz” diye ekledi.