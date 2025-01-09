Uluslararası Cittaslow Birliği, 30 farklı ülkeden 278 kentin yer aldığı ve sakin yaşam felsefesini benimseyen bir ağdır. 2009 yılında Türkiye’den ilk olarak İzmir’in Seferihisar ilçesi bu listeye dahil olmuş ve diğer ilçeler için de yol gösterici olmuştur. Türkiye, her geçen yıl bu listeye doğal güzellikleri ve eşsiz yaşam tarzlarıyla yeni ilçeler eklemeyi sürdürüyor.
Türkiye'nin Cittaslow üyesi ilçeleri
Ege Bölgesi’nin göz bebekleri
- İzmir: Seferihisar, Foça
- Muğla: Akyaka, Köyceğiz
- Aydın: Yenipazar
Akdeniz’in huzur noktaları
- Antalya: Finike
- Isparta: Yalvaç, Eğirdir
Karadeniz’in sakin duruşu
- Sinop: Gerze
- Ordu: Perşembe
- Artvin: Şavşat
İç Anadolu ve Doğu’nun incelikleri
- Ankara: Güdül
- Erzincan: Kemaliye
- Erzurum: Uzundere
Marmara’nın huzur durakları
- Çanakkale: Gökçeada
- Bolu: Göynük, Mudurnu
- Bursa: İznik
- Kırklareli: Vize
Doğu Anadolu’nun doğal güzellikleri
- Bitlis: Ahlat
- Malatya: Arapgir
Sakin şehirler listesine aday ilçeler
Cittaslow felsefesine uygun yaşamı benimseyen ve listeye aday olan ilçeler:
- Kastamonu: Daday
- Karabük: Eflani
- Aksaray: Güzelyurt
- Samsun: Yakakent
- Çanakkale: Bayramiç
- Eskişehir: Sivrihisar
- Tekirdağ: Şarköy
- Bilecik: Osmaneli
Kaynak: SABAH