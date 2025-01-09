Uluslararası Cittaslow Birliği, 30 farklı ülkeden 278 kentin yer aldığı ve sakin yaşam felsefesini benimseyen bir ağdır. 2009 yılında Türkiye’den ilk olarak İzmir’in Seferihisar ilçesi bu listeye dahil olmuş ve diğer ilçeler için de yol gösterici olmuştur. Türkiye, her geçen yıl bu listeye doğal güzellikleri ve eşsiz yaşam tarzlarıyla yeni ilçeler eklemeyi sürdürüyor.

Mehmet Tosmur, Köstence’ye ziyarette bulundu Mehmet Tosmur, Köstence’ye ziyarette bulundu

Türkiye'nin Cittaslow üyesi ilçeleri

Ege Bölgesi’nin göz bebekleri

  • İzmir: Seferihisar, Foça
  • Muğla: Akyaka, Köyceğiz
  • Aydın: Yenipazar

Akdeniz’in huzur noktaları

  • Antalya: Finike
  • Isparta: Yalvaç, Eğirdir

Karadeniz’in sakin duruşu

  • Sinop: Gerze
  • Ordu: Perşembe
  • Artvin: Şavşat

İç Anadolu ve Doğu’nun incelikleri

  • Ankara: Güdül
  • Erzincan: Kemaliye
  • Erzurum: Uzundere

Marmara’nın huzur durakları

  • Çanakkale: Gökçeada
  • Bolu: Göynük, Mudurnu
  • Bursa: İznik
  • Kırklareli: Vize

Doğu Anadolu’nun doğal güzellikleri

  • Bitlis: Ahlat
  • Malatya: Arapgir

Sakin şehirler listesine aday ilçeler

Cittaslow felsefesine uygun yaşamı benimseyen ve listeye aday olan ilçeler:

  • Kastamonu: Daday
  • Karabük: Eflani
  • Aksaray: Güzelyurt
  • Samsun: Yakakent
  • Çanakkale: Bayramiç
  • Eskişehir: Sivrihisar
  • Tekirdağ: Şarköy
  • Bilecik: Osmaneli
Kaynak: SABAH