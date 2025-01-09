Uluslararası Cittaslow Birliği, 30 farklı ülkeden 278 kentin yer aldığı ve sakin yaşam felsefesini benimseyen bir ağdır. 2009 yılında Türkiye’den ilk olarak İzmir’in Seferihisar ilçesi bu listeye dahil olmuş ve diğer ilçeler için de yol gösterici olmuştur. Türkiye, her geçen yıl bu listeye doğal güzellikleri ve eşsiz yaşam tarzlarıyla yeni ilçeler eklemeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin Cittaslow üyesi ilçeleri

Ege Bölgesi’nin göz bebekleri

İzmir : Seferihisar, Foça

: Seferihisar, Foça Muğla : Akyaka, Köyceğiz

: Akyaka, Köyceğiz Aydın: Yenipazar

Akdeniz’in huzur noktaları

Antalya : Finike

: Finike Isparta: Yalvaç, Eğirdir

Karadeniz’in sakin duruşu

Sinop : Gerze

: Gerze Ordu : Perşembe

: Perşembe Artvin: Şavşat

İç Anadolu ve Doğu’nun incelikleri

Ankara : Güdül

: Güdül Erzincan : Kemaliye

: Kemaliye Erzurum: Uzundere

Marmara’nın huzur durakları

Çanakkale : Gökçeada

: Gökçeada Bolu : Göynük, Mudurnu

: Göynük, Mudurnu Bursa : İznik

: İznik Kırklareli: Vize

Doğu Anadolu’nun doğal güzellikleri

Bitlis : Ahlat

: Ahlat Malatya: Arapgir

Sakin şehirler listesine aday ilçeler

Cittaslow felsefesine uygun yaşamı benimseyen ve listeye aday olan ilçeler:

Kastamonu : Daday

: Daday Karabük : Eflani

: Eflani Aksaray : Güzelyurt

: Güzelyurt Samsun : Yakakent

: Yakakent Çanakkale : Bayramiç

: Bayramiç Eski şehir : Sivrihisar

: Sivrihisar Tekirdağ : Şarköy

: Şarköy Bilecik: Osmaneli