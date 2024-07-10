Konya merkezli şirketin konkordato süresi, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 ay daha uzatıldı. Bu süre zarfında şirket, mali durumunu düzeltmeye çalışacak ve alacaklılarla görüşmelerini sürdürecek​. Asman Çelik, otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor ve bu alanlarda önemli projelere imza atmış durumda.

Mahkeme, 28 Mart 2024 tarihli kararında verdiği 3 aylık geçici mühleti 26 Haziran 2024 tarihinden itibaren 2 ay daha uzattı. Konkordato komiseri İbrahim Eke, görevine devam edecek. Şirket, yüzlerce çalışanıyla birlikte çeşitli büyük projelerde yer alıyor ve konkordato süreci boyunca faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli adımları atmaya çalışıyor.