Konya merkezli şirketin konkordato süresi, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 ay daha uzatıldı. Bu süre zarfında şirket, mali durumunu düzeltmeye çalışacak ve alacaklılarla görüşmelerini sürdürecek. Asman Çelik, otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor ve bu alanlarda önemli projelere imza atmış durumda.
Mahkeme, 28 Mart 2024 tarihli kararında verdiği 3 aylık geçici mühleti 26 Haziran 2024 tarihinden itibaren 2 ay daha uzattı. Konkordato komiseri İbrahim Eke, görevine devam edecek. Şirket, yüzlerce çalışanıyla birlikte çeşitli büyük projelerde yer alıyor ve konkordato süreci boyunca faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli adımları atmaya çalışıyor.