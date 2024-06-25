İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından heyecanla beklenen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2023 sonuçları açıklandı. Tüpraş, 484 milyar TL'lik üretimden satış rakamıyla listede birinci sıraya yerleşerek sanayi liderliğini sürdürdü. Ford Otomotiv 238 milyar TL ile ikinci, Star Rafineri ise 227 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Büyüme devam ediyor, ancak zorluklar var

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2023 yılında üretimden satışların 6 trilyon 375 milyar TL'ye ulaşarak yüzde 421 oranında arttığını belirtti. Ancak, küresel talepteki düşüş, deprem felaketi ve ekonomik politikalardaki değişiklikler nedeniyle bu büyümenin önceki yıla göre yavaşladığına dikkat çekti.

İhracat ve karlılıkta düşüş

Araştırma sonuçlarına göre, İSO 500 şirketlerinin ihracatı 2022'ye kıyasla yüzde 29 azalarak 951 milyar dolara geriledi. Karlılık da düşüş göstererek yüzde 12.8'den yüzde 12.5'e indi. Finansman giderlerindeki yüzde 925'lik artış, sanayicilerin elde ettikleri kârın yarısından fazlasını bu giderlere ayırmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Aktif toplamda artış

İSO 500 şirketlerinin aktif toplamı, enflasyon düzeltmesiyle birlikte yüzde 126 artarak 88 trilyon TL'ye ulaştı. Ancak, bu artışın büyük ölçüde enflasyondan kaynaklandığı belirtildi.

2023: Zorlu bir yıl oldu

İSO 500 araştırması, 2023 yılının sanayi sektörü için zorlu geçtiğini gözler önüne seriyor. Küresel ve yerel ekonomik zorluklara rağmen büyüme devam etse de, ihracat ve karlılıktaki düşüş dikkat çekiyor.