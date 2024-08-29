Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye'nin savunma sanayii projeleri hidrojen teknolojileri ile daha ileriye taşınıyor. Bu projeler, sessiz, iz bırakmayan ve düşük ısı yayan yerli ve milli hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin operasyon kabiliyetlerini artırması planlanan projeler, hidrojenin depolanması, yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesini kapsıyor. Projelerin kara, hava, deniz araçları, uzay sistemleri, insansız ve akıllı sistemlerde, motor ve güç aktarma sistemlerinde, stratejik sistemlerde kullanılması öngörülüyor.

Savunma Sanayii AR-GE Paneli tarafından alınan kararlar doğrultusunda, "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı" başlatıldı. Bu kapsamda hidrojen projelerine başvurular 13 Eylül'e kadar yapılabilecek. Projelerde yerli sanayi kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği bekleniyor. Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı gibi stratejik hedefler doğrultusunda hidrojen teknolojileriyle savunma sanayisinde de güç kazanmayı amaçlıyor.