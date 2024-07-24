Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinin başında hangi illerin geldiği belirlendi.

Yaz sıcağında sığınağınız Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin yaz aylarında en serin bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Karadeniz'in yeşil dokusu ve dağlarıyla bezeli bu bölge, sıcaklardan kaçanların favori rotası haline gelmiş durumda. Trabzon, Rize, Artvin gibi iller, yazın bile ılıman havasıyla dikkat çekiyor.

Meteoroloji verilerine göre, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında sıcaklık genellikle 25-30 derece arasında seyrediyor. Bu durum, özellikle iç kesimlere nazaran sahil bölgelerinde daha belirgin oluyor. Yeşillikler içinde yapılan doğa yürüyüşleri ve yaylalarda serinlemenin keyfi ise bambaşka.

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi olan Doğu Karadeniz, hem doğal güzellikleriyle hem de misafirperver insanlarıyla öne çıkıyor. Yaz tatili için henüz plan yapmayanlar için bu bölge, sıcaklardan kaçıp serin bir nefes almak için ideal bir seçenek olabilir.

İlginç sıcaklık rekorları kırılıyor

Türkiye'de yaz mevsimi iyice hissedilmeye başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre, ülkenin farklı bölgelerinde termometreler ciddi yüksekliklere ulaşıyor. En sıcak iller arasında öne çıkanlar arasında Antalya, Şanlıurfa ve Adana gibi güney illerinin olduğu görülüyor. Bu illerde sıcaklık 40 dereceyi aşarak vatandaşları bunaltıyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık rekorları kırılırken, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da artıyor. Uzmanlar, vatandaşların dışarıda uzun süre kalmamaları, bol su tüketmeleri ve serin yerlerde vakit geçirmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sıcaklığın bu kadar yüksek olması birçok kişinin tatil planlarını da etkiliyor. Turizm bölgelerindeki oteller ve plajlar ise yoğun ilgi görüyor. Öte yandan, bazı vatandaşlar serinlemek için doğal su kaynaklarına akın ederken, serinlemek için alışılmadık yöntemler de dikkat çekiyor.