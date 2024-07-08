İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için enerji sektörünün önemine dikkat çekti. Şahin, 2035 yılına kadar elektrik sektörünün büyük ölçüde karbonsuzlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini vurgulayarak, bu adımın Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik yolculuğunda kritik bir rol oynayacağını belirtti.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından Ekim ayında yayınlanan ‘Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır’ raporu, Türkiye'nin karbonsuzlaşma sürecinde nasıl ilerlemesi gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Raporda, Türkiye'nin karbondioksit sa noktasında olduğunu ve 2050'ye kadar net sıfır karbon hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, raporun önceliklerini değerlendirirken, 2035 yılına kadar elektrik sektörünün karbonsuzlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik geçişin önemini vurguladı.

Yapılan araştırmalar, 2030'a kadar elektrik sektöründeki emisyonların 2018 seviyelerine göre yaklaşık %50 oranında azaltılabileceğini öngörüyor. Ayrıca binalardan kaynaklanan emisyonların da önemli ölçüde azaltılabileceği belirtiliyor. Ulaşım ve sanayi sektörlerindeki emisyon azaltımı ise daha zorlu ve zaman alıcı süreçler gerektirebilir.

Türkiye’nin karbonsuzlaşma yol haritası ne yönde?

Binalar, ulaşım ve sanayi sektörlerinde karbonsuzlaşma için izlenmesi gereken yol haritası, elektrifikasyonun merkezine yerleşmiş durumda. Bu dönüşüm sürecinde öncelikli adım, enerji sektöründeki elektrik üretiminin karbonsuzlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bir geçiş yapılmasıdır. Elektrifikasyon, özellikle binaların ısınması ve enerji kullanımında, ulaşımda elektrikli araçlara geçiş gibi alanlarda büyük bir rol oynamaktadır. Öncelikle, Türkiye'nin elektrik sektöründe kömür kullanımını azaltması kritik önem taşımaktadır. Kömür, hala Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli bir paya sahiptir ve bu durum karbonsuzlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Çalışmalar, kömürden tamamen çıkmanın 2035'e kadar mümkün olabileceğini göstermektedir, hatta bazı senaryolarda 2030'a kadar bu geçişin yapılabileceği öngörülmektedir. Elektrik üretiminde kömürden vazgeçilmezse, elektrifikasyon çabalarının etkisi sınırlı kalacak ve karbon emisyonları hala yüksek seviyelerde olacaktır.

Binalar için ise enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarruflu teknolojilerin kullanımı büyük önem taşır. Yeni binaların yapımında ve mevcut binaların yenilenmesinde sürdürülebilir yapı malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Binaların enerji tüketimini azaltmak, genel karbonsuzlaşma hedefine önemli katkı sağlayacaktır. Ulaşım sektöründe ise elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve altyapının bu geçişe hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, hem şehir içi hem de uzun mesafe taşımacılığında karbonsuz alternatiflerin benimsenmesine yardımcı olacaktır. Sanayi sektörü için ise teknolojik yenilikler ve süreç optimizasyonu ile emisyonların azaltılması önemlidir. Sanayi tesislerinde enerji verimliliği artırılabilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş teşvik edilebilir ve karbon ayak izi yönetimi stratejileri geliştirilebilir.Bu bağlamda, Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritasında başarılı olabilmesi için elektrifikasyonun önündeki engellerin kaldırılması ve enerji sektöründeki köklü dönüşümlerin hızlandırılması gerekmektedir. Bu adımlar, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlamak hem de ekonomik büyümeyi desteklemek için kritik öneme sahiptir.

Özetle, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşabilmesi için kritik adımlar şunlardır; enerji sektörünün yenilenebilir kaynaklara geçişi hızlandırmak, enerji verimliliğini artırmak ve fosil yakıtlardan kaçınmak. Bu adımların zamanında ve etkili bir şekilde atılması, Türkiye'nin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacaktır.