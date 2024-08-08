Türkiye'nin süt sektörü, son dönemde büyük bir krizle karşı karşıya. Çiğ süt fiyatlarının düşmesi, ödeme vadelerinin uzaması ve sütlerin çeşitli gerekçelerle iade edilmesi, süt üreticilerini zora sokuyor. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, sektördeki bu olumsuz gelişmelere dikkat çekerek, üreticilerin yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Fiyat düşüşleri üreticileri zor durumda bırakıyor

Öztürk, "Çiğ süt fiyatlarının Temmuz ayı itibariyle önemli ölçüde düşmesi, üreticilerimizi ciddi şekilde zorluyor. Firmalar, fiyatları litre başına 0,60 TL indirerek üreticiyi daha da zor duruma soktu. Piyasadaki mandıraların bazıları ise fiyatları 13-13,5 bandına çekerek alımlarda yeni bir rekabet ortamı oluşturdu. Bu durum, üreticilerimizi daha fazla zarar etmeye itiyor," dedi.

Ödeme vadelerinin uzaması finansal sıkıntıları artırıyor

Ödeme vadelerinin de uzadığını belirten Öztürk, "Süt üretim firmaları, doğrudan üreticiden veya üretici örgütlerinden aldığı sütlerin ödeme vadelerini 40-45 günden en az 60 güne, hatta 75 güne kadar uzatarak ve nakit yerine çek ile ödeyerek üreticilerimizi ve kooperatifleri daha da zor durumda bırakmıştır. Geciken ödemeler nedeniyle finansal sıkıntılar yaşanıyor ve maliyetleri karşılamak daha da zorlaşıyor. Bu koşullar altında üretim yapamayacak hale geliyoruz," şeklinde konuştu.

Süt tozu projesi üzerinde ek baskı oluşturuyor

Öztürk, süt tozu projesinin de üreticiler üzerinde ek bir baskı oluşturduğunu ifade etti. "Et ve Süt Kurumu'nun süt tozu projesi, süt fazlasını azaltmayı hedefliyor ancak düşük süt tozu alım fiyatları, bizim gibi yüksek bedelden süt alan, üretici için çabalayan kooperatiflerin maliyetlerini karşılamasını zorlaştırıyor. Bu da süt alım fiyatlarının daha da düşmesine neden olabilir. Ayrıca süt tozu üretimini nakliye, personel ve diğer giderleri en düşük seviyede hesapladığımızda bile 1 litre sütün fiyatı 13,30 TL’ye kadar geriliyor. Sanayici de üreticiden aldığı süt fiyatını düşürerek yine bu durumu üreticiye yansıtacak. Olan yine gece gündüz demeden hayvanlarının başında olan üreticiye olacak," dedi.

Yem alımı şartı üreticilere ek yük getiriyor

Öztürk, sanayicilerin yem alımını şart koşmasının da üreticiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Yem alımı yapmayan veya az alan üreticilerin süt alımlarını durduran firmalar, üreticileri zora sokuyor ve sektördeki dengeleri bozuyor. Üreticiler, ineklerini kesime göndermek zorunda kalabilir," şeklinde uyardı.

Çözüm için tüm paydaşların sorumluluk alması gerekiyor

Tire Süt Kooperatifi olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Öztürk, "Bu sorunların çözülmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması ve ortak çözümler üretmesi gerekmektedir. İlk olarak ithalatın kapatılması ve süt talebinin ülke genelinde tekrar artması gerektiğini savunuyoruz. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve sektörde sürdürülebilir bir denge sağlanması için acil önlemler alınmalıdır. Üreticilerimiz, bu zor günlerde yanında duran kooperatifleri unutmayacaktır. 2-3 ay sonra sanayicinin süt ihtiyacı arttığında, şimdi düşük fiyattan süt alan, sütleri iade eden veya uzun vadelerde ödeyen firmalar tekrar ortaya çıkacak. Üreticilerimizin, ellerinin tersiyle iterek kooperatiflerin yanında durmalarını bekliyoruz. Süt fiyatları azaldığında dahi birlik olmanın gücüyle sütünü en iyi fiyattan satma şansını her zaman ellerinde bulundurmalıdırlar," dedi.

"Sessiz kalmayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Üreticilerimizin yaşadığı zorluklara karşı sessiz kalmayacağız ve gerekli adımların atılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Süt sektörünün bu zorlu dönemden güçlenerek çıkabilmesi için el birliği ile hareket etmeli ve üreticilerimizin yanında durmalıyız," diye ekledi Öztürk.