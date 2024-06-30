Ankara'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın başlayacak olan Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde tarafların hazırlıkları devam ediyor. 22 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına siyasi parti liderlerinin de katılması planlanıyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yarın başlayacak olan Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşmasına hazırlanıyor. Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak 22 şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacak. Davanın ilk duruşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması bekleniyor. Bu duruşma, siyasi parti liderlerinin de davanın toplumsal ve hukuki boyutlarına dikkat çekmesi açısından önem taşıyor.

Adalet Bakanı ve MHP liderinden açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dava öncesinde yaptığı açıklamada, tutuklu sanıkların dosyasının kamuoyuyla paylaşıldığını ve delillerin mahkemede tartışılacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinden sadece avukatların davaya katılacağını ifade etti ve adaletin tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayşe Ateş'ten açıklama

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davaya ilişkin duygularını paylaştı. Ateş, "Bu sürecin sonunda ya bir doğum mucizesine ya da bir defin törenine şahit olacağız. Ya ’Bismillah!’ diyeceğiz ya da ’Ruhuna El Fatiha!’" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayette doğrudan rol oynayanların yanı sıra suça yardım ettiği iddia edilen kişiler hakkında da suçlamalar bulunuyor. Tetikçi olarak bilinen Eray Özyağcı ve onu olay yerine götüren Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında, Sinan Ateş'e yönelik toplu halde işlenen "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.