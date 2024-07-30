Türkiye'yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürme vizyonu ile 2016 yılında kurulan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), 8. yaşını kutluyor. 130 kurumsal üyesinin sağladığı istihdam 60 bini aşan ENSİA, Türk temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. 2022 yılında Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği'nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA, aynı anda üç Avrupa Birliği projesi ve bir Ur-Ge Projesi'ni yürütecek uzman kadrolara sahip bulunuyor.

Farklı kentlerin güçlü şirketleri tek bir çatı altında

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, geçen sekiz yıldaki çalışmaları hakkında bilgi verirken, derneğin İzmir merkezli olmasına rağmen İstanbul’dan Mersin’e, Adana’dan Malatya’ya kadar Türkiye’nin farklı kentlerinden güçlü şirketleri tek çatı altında buluşturduğunu vurguladı. Kalaycı, "Aralarında benim de yer aldığım bir avuç temiz enerji gönüllüsünün 2016 yılında çıktığı yol, ülkemizin temiz enerjide kaydettiği ivmeye paralel şekilde ilerledi. Gururla ifade edebiliriz ki bugün temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasındayız" dedi.

Alper Kalaycı, ENSİA’nın İzmir Kalkınma Ajansı ile paydaşı olduğu, 2020-2023 yılları arasında Avrupa Birliği’nden 3 milyon Euro hibe desteği almaya hak kazanan Best For Energy projesinin temiz enerji sektörünün veri tabanının oluşturulmasında hayati rol üstlendiğini belirtti.

Genç mühendislerin gözdesi: ENSİA Genç

Kalaycı, kariyer planlarını temiz enerji sektöründe yapmak isteyen mühendis adaylarının buluştuğu “ENSİA Genç” yapılanmasının büyüklüğüne dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Sektörümüzün en önemli ihtiyacı, yetişmiş mühendis ve ara işgücü olarak öne çıkıyor. ENSİA Genç, kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarımızın bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor. Temiz enerji sektörüne ve üyelerine değer yaratan bir STK olmayı odağına alan Yönetim Kurulumuz ve yetkin kadrolarımızla, sektörümüzün sorunlarını, talep ve beklentilerini kamuoyumuz ve karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz."

Aynı anda 3 Avrupa Birliği ve bir Ur-Ge projesi yöneten derneğimiz, üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize somut değerler yaratan konumunu güçlendirerek sürdürecek. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız ve Onursal Başkanımız Hüseyin Vatansever başta olmak üzere, derneğimize katkı sunan tüm Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.