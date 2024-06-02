TRABLUS (AA) - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye, görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Büyükelçi Yılmaz'ı Başbakanlık binasında kabul etti.

Büyükelçi Yılmaz'ın zor şartlarda göreve başladığını belirten Dibeybe, Yılmaz'ın büyükelçi olarak görev yaptığı süre boyunca gösterdiği üstün gayret ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki çabalarını övgüyle anlattı.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada da Büyükelçi Yılmaz'ın başkent Trablus'taki Konsey Başkanlığı merkezinde Menfi'ye veda ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 27 Nisan'da Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak bazı isimlere yeni görevlerini tebliğ etmiş, buna göre Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verilmişti.