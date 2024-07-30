Türkiye'nin Tropikal Meyve Ihracatında %12'Lik Büyük Artış

Türkiye, tropikal meyve ihracatında önemli bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk yarısında, ananas, avokado, mango, pitaya, guavo armudu, mangost, kivi, çarkıfelek, karambola, yaban mersini ve hindistan cevizi gibi tropikal meyvelerin ihracatından yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri sağladı.

Tropikal meyve ihracatındaki yükseliş

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin tropikal meyve ihracatındaki başarısını değerlendirdi. Uçak, “Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolarken, 2023 yılında bu rakam 23 milyon dolara ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” dedi.

Birleşik Krallık ilk sırada

Başkan Hayrettin Uçak, “Birleşik Krallık’a ihracatımız geçen seneye kıyasla 806 bin dolardan 2 milyon dolara ulaştı ve en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna geldi. Rusya’ya 1,6 milyon dolarlık, Romanya’ya ise 1 milyon dolarlık ihracatımız var. Kivi ihracatında Romanya ilk sırada yer alıyor ve 2024’ün ilk yarısında 5,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaban mersini ihracatımız 1 milyon dolardan 3,3 milyon dolara yükseldi ve Birleşik Krallık yine birinci sırada. Mango ihracatımız 1,3 milyon dolara, avokado ihracatımız ise 1 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.