Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün ikinci çeyreğine ait turizm verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye'nin turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu artış, ülkemizin turizm sektöründeki güçlü performansını ve uluslararası ziyaretçilerin artışını gözler önüne serdi.

Genel Gelir Artışı: 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye'nin turizm geliri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artış göstererek 14 milyar 875 milyon 518 bin dolara ulaştı. Gelirin yüzde 15,9'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından elde edildi.

Harcamalar: Bu dönemde toplam harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin doları kişisel harcamalardan, 4 milyar 544 milyon 550 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Artış ve Dağılım: Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,9'u, yani 2 milyon 405 bin 675 kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarıydı.

Gecelik Harcama: Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar olarak gerçekleşirken, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması 69 dolar oldu.

Turizm giderleri

Giderlerde Düşüş: Yurt içinde ikamet eden Türk vatandaşlarının diğer ülkelere yaptıkları ziyaretlerdeki harcamaları, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolara düştü. Bu harcamaların 1 milyar 610 milyon 431 bin doları kişisel harcamalardan, 345 milyon 377 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt Dışını Ziyaret Eden Vatandaşlar: Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artış göstererek 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması ise 660 dolar olarak belirlendi.