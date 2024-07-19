Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs 2024 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 337,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise 670,9 milyar dolar oldu. Bu veriler, net UYP'nin eksi 333,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.

Varlık ve yükümlülüklerin değişimi

Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 artışla 337,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 10,2 artarak 670,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Böylece, net UYP, yılın ilk beş ayında 57,7 milyar dolarlık bir artışla eksi 333,5 milyar dolar düzeyine geriledi.

Rezerv varlıklar ve diğer yatırımlar

Rezerv varlıklar, 2023 sonuna göre yüzde 2 artışla 143,6 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar yüzde 1 azalışla 123,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, yüzde 0,6 artarak 46,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları

Doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 24,7 artarak 189,7 milyar dolara çıktı. Portföy yatırımları ise yıllık bazda yüzde 23,4 artarak 118,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 39,2 artarak 41,1 milyar dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 276,8 artışla 9,9 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku yüzde 2,2 artışla 43,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar ve banka mevduatları

Diğer yatırımlar, yüzde 0,6 artarak 362,9 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatları yüzde 4,1 artarak 41,4 milyar dolara çıkarken, TL mevduatları yüzde 37 artarak 23,3 milyar dolara ulaştı. Bankaların kredi stoku yüzde 1,9 yükselerek 63,9 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,9 azalarak 100,1 milyar dolar oldu.