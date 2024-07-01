Aydın ilinin sınırlarında, Dilek Dağı'nın Ege Denizi'ne uzandığı en uç noktada konumlanmış bir doğa harikasıdır. 1994 yılında millî park statüsü kazanan bu bölge, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeker.

Dilek Tepe: Yarımadanın zirvesi

Yarımadanın ortalama yüksekliği 650 metre olup, en yüksek noktası ise 1237 metre ile Dilek Tepe'dir (Mykale). Millî park, adını bu görkemli zirveden alır. Ayrıca, kumlu, killi ve çeşitli kıyı şekillerine sahip plajlarıyla da ziyaretçilerini büyüler.

Bitki cenneti: 804 tür bitki

Millî park sınırları içinde toplamda 804 bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 6'sı yalnızca bu bölgede bulunur. Ayrıca, dünyada sadece Türkiye'de yetişen 18 endemik bitki türüne de ev sahipliği yapar. Akdeniz maki bitki örtüsünün en canlı ve sağlıklı örnekleri de bu yarımadada yer alır.

Zengin fauna: Memeliler, sürüngenler ve deniz Canlıları

Dilek Yarımadası, 28 çeşit memeli, 42 çeşit sürüngen ve sayısız deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, nesli tükenmekte olan Anadolu Parsı'nın batıda yaşadığı son yerlerden biridir.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na nasıl gidilir?

Güzelçamlı beldesinde yer alan Milli Park girişi, D515 karayolu üzerinde Söke istikametine doğru ilerlerken, Dilek Yarımadası Milli Parkı tabelasını gördüğünüz kavşaktan dönerek 17 kilometre ilerlediğinizde karşınıza çıkacaktır.

Abant Gölü Millî Parkı: Doğanın kalbinde bir cennet

Türkiye'nin Bolu ilinin Mudurnu ilçesinde bulunan Abant Gölü Millî Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Abant ve Keremali sıradağlarının arasında yer alan bu park, toplamda 1.262 hektarlık (12,62 km²) bir alanı kaplamaktadır.

Abant Gölü Millî Parkı, geçmişte 21 Ekim 1988 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edilmiş, 9 Haziran 2022 tarihinde ise millî park statüsüne kavuşmuştur. Türkiye'nin 48. millî parkı olarak koruma altına alınan bu bölge, tamamen devlet mülkiyetindedir.

Eşsiz coğrafya ve bitki örtüsü

Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölü olan Abant Gölü, 1400 metreden 1700 metreye kadar yükselen tepeleriyle doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Bitki örtüsü, çam, köknar, kayın, meşe, kestane, gürgen, kavak ve yabanıl meyve ağaçlarından oluşan park zengin bir flora sunuyor.

İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı ile popüler bir durak

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul ile başkent Ankara'nın arasında yer alması, Abant Gölü Millî Parkı'nın ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor. Bolu ili Mudurnu ilçesi karayolu parkın içerisinden geçerek ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu özellikleriyle Abant Gölü Millî Parkı, doğayla iç içe huzurlu bir kaçamak arayanların vazgeçilmez adresi haline gelmiştir.

Abat Gölü Tabiat Parkı'nda yapılabilecekler

Tabiat Parkı'na geldiğinizde ücretsiz olarak Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Doğa Müzesi'ni gezebilirsiniz. Göl çevresini dolaşmak için otomobil, bisiklet veya fayton kiralayabilirsiniz. Doğayla iç içe yürüyüş yapabilir, sevdiklerinizle piknik keyfi yaşayabilirsiniz. Kamp yaparak doğayla baş başa kalabilir, karavanınızla konaklama imkanı bulabilirsiniz. Yöresel ürünlerin satıldığı pazarda alışveriş yapabilir ve Milli Park içerisindeki lokanta ve kafelerde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kuş Cenneti Milli Parkı

Kış mevsiminin sonuna yaklaşırken, Kuş Gölü'nün suları yükselmeye başlar ve gölün kuzeybatı kıyısındaki küçük söğüt korusunu ve çevresindeki sazlıkları kaplar. Kışın bahara döndüğü günlerde, soğuk dönemleri güney ülkelerinde geçiren göçmen kuşlar, sessizliğin hakim olduğu Kuş Cenneti Milli Parkı'nı yuva kuracak yer olarak seçerler. Burada yumurtlar, kuluçkaya yatar ve yavrularını büyütürler. Minik kuşlar gözlerini bu huzur dolu ortamda açar, beslenir ve büyür. Sonbahar geldiğinde ise, bir sonraki yıl tekrar dönmek üzere uzak diyarlara uçarlar.

239 farklı kuş türü

Gölün suları, söğüt korusu ve sazlıklar; beslenme, güvenlik ve barınma açısından ideal koşullar sunar. Bu elverişli ortam, Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki büyük kuş göçlerini, bu küçük (64 hektar) yurt köşesine çeker. Bu durum, bölgenin uluslararası ün kazanmasına neden olur. Kaşıkçıdan balıkçılara, çeltikçiden karabataklara, saz bülbülünden pelikanlara, kuğudan kazlara ve ördeklere kadar 239 kuş türü, her yıl burada kuluçka yapar, kışlar veya göç sırasında buraya uğrar. Kuş Cenneti Milli Parkı, ülkemizdeki diğer milli parklardan farklı ve özel bir konuma sahiptir. Uluslararası düzeyde önem taşıyan bu milli park, barındırdığı kuş çeşitliliği ve başarılı koruma uygulamaları nedeniyle 1976 yılında Avrupa Konseyi tarafından A sınıfı Avrupa Diploması ile ödüllendirilmiştir.

Kuşlar hangi aylarda gözlemlenebilir?

Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasında Kuş Cenneti’nde kuşların büyüleyici yaşam döngülerini gözlemleyebilirsiniz. Gözetleme kulesinden çevrenin geniş bir bölümünü izleyebilirsiniz.

Kuş Cenneti Milli Parkı’na nasıl gidilir?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Milli Parka ulaşmak için, Balıkesir-Bandırma karayolunun 15. kilometresinden güneye doğru saparak 3 kilometre yol almanız gerekmektedir. Balıkesir'den Manyas'a düzenli olarak otobüs ve midibüs seferleri bulunmaktadır. Karayolu ile Balıkesir ve Manyas'a ulaşım mümkündür. Manyas'a vardığınızda, şehir içi ulaşım araçları ile de parka ulaşabilirsiniz.

Köprülü Kanyon Milli Parkı: Doğa ve tarihin buluşma noktası

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı, 366.140 dekarlık alanıyla doğa ve tarih severleri büyülüyor. 1973 yılında milli park ilan edilen bu bölge, Köprüçay Nehri ve antik Selge kentiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri olan yarma vadisi, 14 km uzunluğunda ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliğine sahip.

Rafting ve Su Sporları: Yüksek debisi ile Köprüçay Nehri, rafting ve kano gibi su sporlarına elverişlidir.

Antik Selge Kenti: Tiyatro, agora, Zeus ve Artemis tapınakları ile tarihi bir yolculuk sunar.

Doğal Servi Ormanı: 400 hektarlık alanıyla Akdeniz'in en büyük servi ormanına sahiptir.

Şeytan Kayaları: İlginç jeomorfolojik yapısıyla dikkat çekmektedir.

Zengin Flora ve Fauna: Nadir bitki türleri, Dağ Keçisi, Anadolu Sıvacısı ve Kızıl Akbaba gibi türlerle biyolojik çeşitlilik anlamında geniştir.

Etkinlikler ve konaklama

Parkta rafting, kano, kanyoning, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, bisiklet, olta balıkçılığı gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca, botanik ve yaban hayatı gözlemciliği, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik gibi etkinlikler de mevcuttur. Konaklama için yeme-içme tesisleri, kamp alanları ve bungalov evleri sunulmaktadır. Milli Park'a giriş ücretsizdir.

Köprülü Kanyon’a ulaşım nasıl sağlanır?

Köprülü Kanyon, Antalya merkezinden, bölgeye araçla yaklaşık 75 kilometre mesafede bulunuyor. Alanya'dan geliyorsanız yaklaşık 60 kilometrelik bir yolculuk sizi bekliyor. Antalya istikametinden geliyorsanız, Aspendos antik şehrine uğramadan ana yoldan ilerlemelisiniz; bazı navigasyon cihazları kısa kesilmiş bir rota olarak Aspendos yönünü önerebilir ancak bu yol araçlar için uygun değil. Ana yolda ilerleyerek büyük Köprülü Kanyon Tabelası'na kadar devam edin ve Taş Ağıl beldesine ulaşacaksınız. Sonrasında sadece bir yol sizi orman içinden Köprülü Kanyon'a götürecektir.

Araçsız olanlar için bölgeye ulaşım biraz zor olabilir çünkü düzenli toplu taşıma seçenekleri bulunmamaktadır.

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde yer alan Altınbeşik Mağarası, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yer altı gölüne ev sahipliği yapıyor. Mağara, içindeki sarı renkli kaya bloğunun beşiğe benzetilmesi nedeniyle bu adı almıştır. 1994 yılında milli park ilan edilen bölge, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı olarak anılmaktadır.

605 çeşit bitki türü

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. 605 çeşit bitki ve pek çok yaban hayvanı türü barındıran parkta, eko turizme yönelik doğa yürüyüş rotaları mevcuttur.

Altınbeşik Mağarası Milli Parkına nasıl gidilir?

Mağaraya Manavgat'tan iki farklı yoldan ulaşmak mümkündür: Konya yolu, Yayla Alan yolu

D 695 Konya Manavgat Karayolu (Akseki Yolu) üzerinden: Bu rota, Konya Manavgat Karayolu'ndan İbradı ilçesine devam ederek Ürünlü Köyü'ne ulaşmayı içerir. İbradı ilçesi ile Ürünlü Köyü arası 11,4 kilometredir. Ürünlü Köyü'nden Altınbeşik Mağarası'na olan mesafe ise 4,5 kilometredir. Antalya-Alanya Karayolu'ndan Konya Kavşağı'na kadar olan uzaklık 80 kilometredir ve mağaraya toplam mesafe 96 kilometredir.

Manavgat Büyük Şelale Yolu (Dikmen, Yaylaalan güzergahı): Bu güzergah, Manavgat İlçesi'nden başlayıp Dikmen ve Yaylaalan üzerinden Ürünlü Köyü'ne ulaşmayı sağlar. Manavgat İlçesi ile Ürünlü Köyü arası 54 kilometredir. Antalya'dan Ürünlü Köyü'ne olan mesafe ise 108 kilometredir.