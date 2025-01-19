Türkiye'nin Yerli Hava Trafik Simülatörü, Avrupa'da Bir Ilk Oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli eğitim simülatörünün 3'lü pist operasyonları için hazır olduğunu belirtti.

360 derece görsellik ve üçlü pist operasyonları

DHMİ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen bu yenilikçi simülatör, hava trafik kontrolörlerinin temel eğitim süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Bakan Uraloğlu, “Yakında İstanbul Havalimanı’nda başlatılacak eş zamanlı bağımsız 3’lü pist operasyonlarına hazırlık kapsamında, kontrolörlerimize yerli simülatörümüzle destek eğitimi vereceğiz. 360 derece görsel kule ortamında, havalimanlarının üç boyutlu modelleri eğitimlerde kullanılacak,” dedi.

Bu uygulamanın Avrupa’da bir ilk olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, yenilikçi eğitim süreciyle Türk havacılık sektörüne katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Personel eğitimi için yeni dönem

Yerli simülatör, hava trafik kontrolörlerinin eğitim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bakan Uraloğlu, stajyer kontrolörlerin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiğini ve aktif görevdeki kontrolörlere ileri düzey eğitimler sunulduğunu belirtti. “Zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına olanak sağlayacağız,” diyen Uraloğlu, temel bilgi ve becerilerin gelişimine de önem verdiklerini ifade etti.

Esenboğa Havacılık Akademisi'ne yeni simülatörler

Esenboğa Havacılık Akademisi’ne 2 adet 180 derece Meydan Kontrol Simülatör Sistemi kurulduğunu açıklayan Bakan Uraloğlu, Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sistemi’nin eklendiğini bildirdi.

Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan mevcut sistemlere Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu adımların eğitim süreçlerini daha kapsamlı hale getirdiğini söyledi.