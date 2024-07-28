"150-200 uçak satışı hedefimiz devam ediyor"

Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gazetecilerle bir araya geldi ve belirlediği "150-200 uçak satışı" hedefinin arkasında durduğunu yineledi. Mezzanatto, şimdiye kadar 69 sipariş aldıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin Eurofighter'a ilgisi ve Almanya'nın engeli

Türkiye'nin Eurofighter'a ilgisinin olduğunu belirten Mezzanatto, Ankara'nın 40 ila 50 uçak almak istediğini ancak Almanya'nın bu satışları engellediğini açıkladı. İtalyan CEO, Almanya'nın bu engellemesinin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili olabileceğini vurguladı.

Yeni siparişler ve potansiyel müşteriler

Eurofighter, Eylül 2023'te Madrid'e 25, Berlin'e 20 ve Roma'ya 24 uçak satışı gerçekleştirdi. Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasıyla beraber 48 uçak satışı için önemli bir mesafe kat edildi. Ayrıca, Polonya'nın 32 savaş uçağına ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Eurofighter'ın çok yönlülüğü ve operasyonel kullanımı

Giancarlo Mezzanatto, Eurofighter'ın operasyonel olarak birçok farklı senaryoda kullanılabildiğini ve yetenek geliştirme planlarının bulunduğunu belirtti. Müşteri güvenini öncelediklerini vurgulayan Mezzanatto, mevcut jeopolitik senaryoda çekirdek ulusların savunma sanayisini sürdürme zorunluluğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılması

Türkiye, balistik füze tehdidine karşı 2019'da ABD'nin "Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi" üzerine Rusya'dan iki tabur S-400 satın aldı. Ancak, bu alım NATO içerisinde ve F-35 üretim programına dahil ülkeler arasında güvenlik endişelerine yol açtı. Sonuç olarak, 17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Programı'ndan çıkarıldığı duyuruldu.

Eurofighter'ın kullanıcı ülkeleri

İlk uçuşunu 27 Mart 1994'te gerçekleştiren Eurofighter, onu üreten konsorsiyum üyeleri olan İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya dışında Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan tarafından da kullanılıyor.