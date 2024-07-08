İzmir Şehir Hastanesi, son teknoloji tıbbi cihazlar ve uzman kadrosuyla dünya genelinden hastaları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak, Rusya'dan gelen Aleksandra Kosenko, kalça problemleri için Türkiye'yi tercih etti ve başarılı bir kök hücre tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

39 farklı ülkeden 119 hasta

İzmir Şehir Hastanesi, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında öne çıkan merkezlerinden biri olarak, son teknoloji tıbbi cihazlar ve uzman kadrosuyla uluslararası hastalara hizmet sunmaktadır. Son üç ay içinde 39 farklı ülkeden 119 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet veren hastane, Rusya vatandaşı 46 yaşındaki Aleksandra Kosenko'nun sağlık hikayesiyle dikkat çekti.

Kök hücre tedavisi

Kosenko, uzun süredir yaşadığı kalça ağrıları nedeniyle Rusya'da kalça protezi önerisi almış ancak araştırmaları sonucu İzmir Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği'ni tercih etmiştir. Burada yapılan tetkikler sonucunda kalça avasküler nekroz (kan akışının yetersizliği nedeniyle kemik dokusunun zayıflaması) teşhisi konulan Kosenko'ya, Ortopedi Uzmanı Dr. İlker Şenses tarafından kök hücre tedavisi önerilmiştir.

"Ülkemdeki herkese tavsiye ediyorum"

Hastanın durumu değerlendirilerek uygulanan kapalı yöntemle yapılan kök hücre tedavisi işlemi, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve Kosenko, ameliyattan bir gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildiği açıklandı. Hastane yönetimi ve personeliyle ilgili olumlu geri bildirimlerde bulunan Kosenko, "İzmir Şehir Hastanesi'nin gelişmiş teknolojisi ve personelin ilgisi sayesinde memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Buradaki hizmetten çok memnun kaldım ve ülkemdeki herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Ortopedi Uzmanı Dr. İlker Şenses ise konuyla ilgili şunları aktardı: "Hastamızın durumunu değerlendirdiğimizde erken evre kalça avasküler nekroz teşhisi koyduk ve bu durumu kök hücre tedavisi ile tedavi etme kararı aldık. Ameliyat sonrası hastamızın sağlık durumu olumlu yönde ilerledi ve bir gün sonra taburcu edildi."