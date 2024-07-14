Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, 2024'ün ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla yatırım yapan ülkeler Hollanda, ABD ve Norveç oldu. Yatırımların dağılımı ve sektörel bazdaki gelişmeler dikkat çekti.

Mayıs ayı verileri

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerine dayanarak Mayıs ayına ilişkin Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Mayıs ayında Türkiye'ye 1 milyar 74 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) geldi.

2024'ün ilk 5 ayında UDY performansı

2024'ün ilk 5 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre UDY miktarı yüzde 15 düşüşle 3,8 milyar dolar oldu. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen toplam UDY girişleri 267 milyar doları aştı.

Mayıs ayındaki yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi olarak, 303 milyon doları borçlanma araçlarıyla, 189 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı şeklinde gerçekleşti. Aynı ayda yatırım tasfiyeleri 8 milyon dolarlık bir etki yaratarak, toplam UDY girişini 1 milyar 74 milyon dolar olarak belirledi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri lider

Mayıs ayında gerçekleşen 590 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri 247 milyon dolarlık yatırım ile yüzde 42 pay aldı. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 10, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 9'luk payla dikkat çekti.

En fazla yatırım Norveç'ten geldi

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen UDY'nin yüzde 44'ü Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinden gelirken, AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45'lik payla öne çıktı. Norveç, 229 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 39'luk payla başı çekerken, onu yüzde 18 ile Hollanda, yüzde 8 ile Çekya, yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile Azerbaycan takip etti.

Ocak-Mayıs dönemi incelendiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 10 ile Norveç olarak sıralandı.

Küresel UDY eğilimleri

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2024 Yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre, 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacmi yüzde 2'lik düşüşle 1,33 trilyon dolara geriledi.