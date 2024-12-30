2024 yılı boyunca, Türkiye’ye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, üretim kapasitelerini artırmak ve yeni iş imkanları yaratmak amacıyla büyük yatırımlar yapma kararı aldı. Yatırımcılar arasında imalat, metal endüstrisi, tüketici elektroniği ve sağlık cihazları gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanıyor.

WEG S.A.’dan Manisa’ya 28 Milyon Euro’luk Yatırım

Brezilya merkezli WEG S.A., Manisa'da yeni bir redüktör fabrikası kurmak için 28 milyon avroluk yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım, redüktör pazarındaki artan talebi karşılamayı ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Manisa’daki tesis, Türkiye’de üretilen endüstriyel elektrik motorlarıyla satış entegrasyonu sağlamayı amaçlıyor. Yeni fabrikanın 2027'ye kadar tamamlanması ve 150 yeni iş imkanı yaratması bekleniyor.

Teknik Alüminyum’dan Tekirdağ’a 385 Milyon dolarlık yatırım

Metal sektöründe faaliyet gösteren Teknik Alüminyum Sanayi AŞ, Tekirdağ’da yeni bir alüminyum fabrikası kurarak sektördeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 385 milyon dolarlık yatırımla yapılacak bu proje, bölgedeki sanayi kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.

Tosyalı Toyo Çelik’ten Çelik üretiminde büyük artış

Tosyalı Toyo Çelik AŞ, teneke ürünleri üretiminde kapasite artırım kararı aldı. Şirket, yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini artırarak sektördeki pazar payını büyütmeyi planlıyor. Bu yatırım, Türkiye’nin çelik üretimi alanındaki rekabet gücünü artıracak.

Türkiye’ye yatırımlar sürüyor, ekonomiye katkı Sağlıyor

Bu yatırımlar, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayarak istihdamı artıracak ve dış pazarlarda rekabet gücünü güçlendirecek. Sektörlerdeki büyüme, Türkiye'nin sanayi üretiminde güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak.