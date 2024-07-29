Alanyaspor ile gösterdiği performans ile 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan İngiliz stoper Steven Caulker, o dönemki teknik direktör Erol Bulut’un isteği üzerine sarı lacivertli formayı giyemeden Gaziantep’e kiralanmıştı. Gaziantep FK’dan bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e transfer olan Caulker, İngiltere’de Wigan ve İspanya’da Malaga takımlarında forma giymesinin ardından rotayı bir kez daha Türkiye’ye çevirdi.

Keçiörengücü ile anlaştı

Yaz transfer dönemine hızlı giren TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, son olarak Malaga’da forma giyen 32 yaşındaki Caulker’i yeniden Türkiye’ye getirdi. 1.91’lik stoper yeni takımıyla kampa katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.