Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da tüm hızıyla devam ediyor. 26 Haziran Çarşamba günü itibarı ile grup maçları son bulacak. A milli futbol takımımızın maçı bugün saat 22.00'da oynanacak.

Bugün oynanacak olan F Grubu son maçında, 3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek. Çekya karşısında alınacak herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

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Muhtemel Rakipler

İkinci Sırada Bitirirsek: A Milli Takımımız, F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda, D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak. Avusturya, D Grubu üçüncü maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Üçüncü Sırada Bitirirsek: A Milli Takımımız, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda, son 16 turunda İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

Diğer İhtimaller

Çekya'ya 2 Farkla Yenilgi: A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde, Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek.

Çekya'ya 4 Farkla Yenilgi: Çekya'ya karşı alınacak 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

Editör: Engin Keskin