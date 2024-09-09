Türkiye'deki yaş ve gençlik algısı

WIN International ve BAREM’in gerçekleştirdiği araştırma, Türklerin 44 yaşında genç hissetmeyi bırakıp, 54 yaşında yaşlı hissetmeye başladığını gösteriyor. Araştırma, yaşlı hissetme ile genç hissetmeyi bırakma arasında Türkiye’de on yıllık bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa ve Asya’daki yaşlanma algısı

Araştırmaya göre Finlandiya, yaşlanma hissinin en geç başladığı ülke. Finler 72 yaşında yaşlı hissetmeye başlarken, İsveçliler 34 yaşında genç hissetmeyi bırakıyor. Güney Kore ise 52 yaşına kadar genç hissedenlerle Asya’da dikkat çekerken, Filipinliler 30 yaşında genç hissetmeyi bırakarak bu alanda en erken yaşta yer alıyor.

Erken yaşlanma algısı

Laos'ta insanlar 45 yaşında yaşlı hissetmeye başlıyor, bu da yaşlılık algısının en erken başladığı yerlerden biri. Diğer yandan, Yunanistan ve Malezya’da bu his sırasıyla 46 ve 47 yaşında ortaya çıkıyor.