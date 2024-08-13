Yunanistan, Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni bulunan yabancı uyruklu kişiler için kapıda vize uygulamasını başlattı. 2 Nisan 2024 itibarıyla geçerli olan bu uygulama, Doğu Ege Adaları'na yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek. Kapıda vize ile ilgili merak edilenler ve gerekli işlemler hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.

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Kapıda vize ile hangi adalara seyahat edilebilir?

Kapıda vize uygulaması ile ziyaret edilebilecek Yunan adaları şunlardır:

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  • Rodos
  • Midilli (Lesvos)
  • Limni
  • Sakız (Chios)
  • Sisam (Samos)
  • Leros (İleryoz)
  • Kalimnos
  • Kos (İstanköy)
  • Simi (Sömbeki)
  • Meis (Kastellorizo)

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Kapıda vize başvurusu nasıl yapılır?

Kapıda vize almak isteyenlerin vize başvurusunu yaklaşık bir hafta önceden yapmaları gerekmektedir. Yunanistan kapı vizesi, tek giriş veya çoklu giriş olarak en fazla 7 gün süreyle verilmektedir. Bu vize ile sadece Yunan adalarına seyahat edebilir, diğer Yunan şehirleri veya Schengen ülkelerine geçiş yapamazsınız. Ayrıca, kapı vizesinin süresi uzatılamaz; yeniden vize almak için Türkiye’ye dönmeniz gerekmektedir.

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Kapıda vize ücreti ve evraklar

Kapıda vize ücreti 60 Euro olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gereken evraklar ise şunlardır:

  • En az 6 ay geçerliliği olan ve boş sayfa bulunan bordo pasaport
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi
  • Seyahat sigortası
  • Gidiş-dönüş feribot bileti
  • Otel rezervasyonu (konaklayacaksanız)
  • 3 aylık banka hesap dökümü (konaklayacaksanız)
  • Vize başvuru formu (acenteler tarafından verilecektir)
  • Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

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Feribot limanları

Kapıda vize ile gidilen adalara geçiş için tercih edebileceğiniz feribot limanları:

  • Ayvalık’tan: Midilli
  • Bodrum’dan: Patmos, Leros, Kos, Kalimnos ve Simi
  • Çeşme’den: Sakız
  • Kuşadası’ndan: Sisam
  • Turgutreis’ten: Kos
  • Datça’dan: Simi
  • Kaş’tan: Meis
  • Marmaris veya Fethiye’den: Rodos

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Editör: Sezin Türkyılmaz