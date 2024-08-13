Yunanistan, Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni bulunan yabancı uyruklu kişiler için kapıda vize uygulamasını başlattı. 2 Nisan 2024 itibarıyla geçerli olan bu uygulama, Doğu Ege Adaları'na yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek. Kapıda vize ile ilgili merak edilenler ve gerekli işlemler hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Kapıda vize ile hangi adalara seyahat edilebilir?

Kapıda vize uygulaması ile ziyaret edilebilecek Yunan adaları şunlardır:

Rodos

Midilli (Lesvos)

Limni

Sakız (Chios)

Sisam (Samos)

Leros (İleryoz)

Kalimnos

Kos (İstanköy)

Simi (Sömbeki)

Meis (Kastellorizo)

Kapıda vize başvurusu nasıl yapılır?

Kapıda vize almak isteyenlerin vize başvurusunu yaklaşık bir hafta önceden yapmaları gerekmektedir. Yunanistan kapı vizesi, tek giriş veya çoklu giriş olarak en fazla 7 gün süreyle verilmektedir. Bu vize ile sadece Yunan adalarına seyahat edebilir, diğer Yunan şehirleri veya Schengen ülkelerine geçiş yapamazsınız. Ayrıca, kapı vizesinin süresi uzatılamaz; yeniden vize almak için Türkiye’ye dönmeniz gerekmektedir.

Kapıda vize ücreti ve evraklar

Kapıda vize ücreti 60 Euro olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gereken evraklar ise şunlardır:

En az 6 ay geçerliliği olan ve boş sayfa bulunan bordo pasaport

2 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

Seyahat sigortası

Gidiş-dönüş feribot bileti

Otel rezervasyonu (konaklayacaksanız)

3 aylık banka hesap dökümü (konaklayacaksanız)

Vize başvuru formu (acenteler tarafından verilecektir)

Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

Feribot limanları

Kapıda vize ile gidilen adalara geçiş için tercih edebileceğiniz feribot limanları:

Ayvalık’tan: Midilli

Bodrum’dan: Patmos, Leros, Kos, Kalimnos ve Simi

Çeşme’den: Sakız

Kuşadası’ndan: Sisam

Turgutreis’ten: Kos

Datça’dan: Simi

Kaş’tan: Meis

Marmaris veya Fethiye’den: Rodos