Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül’de tanıttı. Türkiye fiyatları 77.999 TL ile 168.999 TL arasında değişirken, Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkelerde satışa sunulacak fiyatlar merak konusu oldu. İşte Almanya, Yunanistan, ABD, Fransa, Japonya ve diğer ülkelerde iPhone 17 fiyatları…

Türkiye’de fiyatlar cep yakıyor

iPhone 17 serisi Türkiye’de 77.999 TL’den başlayan ve Pro Max 2 TB modelinde 168.999 TL’ye kadar çıkan fiyatlarla satışa çıkacak.

Almanya, Yunanistan ve Fransa’daki fiyatlar

iPhone 17 (256 GB): Almanya 949 euro ( 45.935 TL ), Yunanistan 979 euro ( 47.387 TL ), Fransa 969 euro ( 46.899 TL ).

iPhone Air (256 GB): Almanya 1.199 euro ( 58.041 TL ), Yunanistan 1.239 euro ( 59.977 TL ), Fransa 1.229 euro ( 59.499 TL ).

iPhone 17 Pro (256 GB): Almanya 1.299 euro ( 62.888 TL ), Yunanistan 1.349 euro ( 65.308 TL ), Fransa 1.319 euro ( 63.856 TL ).

iPhone 17 Pro Max (256 GB): Almanya 1.449 euro (70.148 TL), Yunanistan 1.499 euro (72.561 TL), Fransa 1.479 euro (71.588 TL).

ABD’de fiyatlar çok daha düşük

iPhone 17 (256 GB): 799 dolar ( 32.994 TL )

iPhone Air (256 GB): 999 dolar ( 41.253 TL )

iPhone 17 Pro (256 GB): 1.099 dolar ( 45.383 TL )

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1.199 dolar ( 49.512 TL )

iPhone 17 Pro Max (2 TB): 1.999 dolar (82.548 TL)

Japonya ve Hollanda fiyatları

Japonya: iPhone 17 (256 GB) 880,57 dolar ( 36.362 TL ), Pro Max 2 TB modeli 2.237,39 dolar ( 92.395 TL ).

Hollanda: iPhone 17 (256 GB) 969 euro (46.899 TL), Pro Max 2 TB modeli 2.479 euro (120.007 TL).

Türkiye fiyatlarıyla kıyaslama

Türkiye’de başlangıç fiyatı 77.999 TL olan iPhone 17, ABD’deki fiyatının iki katından daha pahalı. En üst model olan iPhone 17 Pro Max 2 TB Türkiye’de 168.999 TL, ABD’de ise 82.548 TL seviyesinde.