Türkiye'nin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Taahhütsüz hizmet sunan şirketin yeni fiyatları, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni fiyatlar ve uygulama detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Zam detayları ve yeni fiyatlar

TurkNet, resmi açıklamasında internet abonelik fiyatlarının 399,90 TL'den 499,90 TL'ye yükseleceğini belirtti. Zamlı fiyatlar 15 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Şirket, müşterilerine 12 aylık sabit fiyat seçeneği sunarak, artıştan etkilenmek istemeyen kullanıcılara alternatif bir çözüm sunuyor.

12 aylık sabit fiyat fırsatı

"12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası kapsamında, kullanıcılar 399,90 TL'den 1 yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak ödeyebilecekler. Bu seçenek, fiyat artışından korunmak isteyen tüketiciler için cazip bir teklif olarak öne çıkıyor.

Yeni abonelere özel geçiş süreci

Yeni aboneler, zamlı fiyatlardan hemen etkilenmeyecekler. TurkNet'in yaptığı açıklamaya göre, yeni abone olan kullanıcılar ilk üç aylık faturalarını 399,90 TL olarak ödeyecekler. Üç ayın ardından, bu kullanıcılar da yeni fiyat olan 499,90 TL'den faturalandırılmaya başlayacaklar.

TurkNet’ten açıklama

TurkNet, zam kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, artan maliyetler ve hizmet kalitesini sürdürmek adına bu adımı attıklarını belirtti. Şirket yetkilileri, mevcut müşterilerin de bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için çeşitli kampanyalar ve esneklikler sunduklarını ifade etti.