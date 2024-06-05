Türksat AŞ, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefleyen 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlama kararı aldı. Aksaray Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, 7-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Festival, katılımcılarını bilim ve teknoloji dünyasının heyecan verici yolculuğuna çıkaracak, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla renklenecek.

Türksat'ın sağlayacağı iletişim desteği, etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Bu destekle birlikte, festivalin amacı olan bilim ve teknolojiyi topluma daha etkin bir şekilde tanıtmak ve bilinçlendirmek adına önemli bir adım atılmış olacak. Festival, 200 bin kişinin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor, böylece geniş kitlelere bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmak için önemli bir platform oluşturulmuş olacak.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, festivalle ilgili olarak, "Türksat olarak, bilimin ve teknolojinin toplumun her kesimine ulaşmasını destekliyoruz. Bu amaçla, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayarak, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Festivalin başarılı geçmesini diliyor, etkinliğin katılımcılarına keyifli ve öğretici anlar yaşamalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Aksaray Bilim Festivali, gençlerden çocuklara, ailelerden akademisyenlere kadar herkesin katılımına açık olacak. Etkinlik boyunca çeşitli bilim ve teknoloji temalı etkinlikler, atölye çalışmaları, konferanslar ve gösteriler düzenlenecek. Ayrıca, katılımcılar, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip edebilecekleri stantları ziyaret edebilecekler. Bu yılki festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında robotik yarışmalar, drone gösterileri ve VR deneyim alanları bulunacak.

Bu yılki festivalin teması ise "Geleceğe Işık Tutmak" olarak belirlendi. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerin sunulacağı açılış töreni, 7 Haziran Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve renkli gösterilerle süslenecek. Katılımcılar, festival boyunca bilim ve teknolojiye dair yeni deneyimler kazanacakları ve eğlenceli vakit geçirecekleri bir atmosferde buluşacaklar.