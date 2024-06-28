Türksat 6A, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral, Florida'daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatılacak.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarihin belirlendiğini ve hazırlıkların tamamlandığını belirtti. SpaceX'in Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinde gerçekleştirilecek olan bu tarihi fırlatma, ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de başlayacak. Türkiye saatiyle ise bu fırlatma, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de gerçekleştirilecek.

Türksat 6A uydusunun fırlatma anından yaklaşık yarım saat sonra roketten ayrılması planlanıyor. Bu aşamada uydunun yörüngeye yerleştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi için teknik ekip ve operasyonlar da yoğun bir şekilde devam edecek.

Türksat 6A, Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirilen bir projedir. Yerli imkanlarla üretilen bu haberleşme uydusu, Türkiye'nin geniş bant internet erişimi, televizyon yayıncılığı, veri iletimi ve diğer iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olacak.

"İlk sinyal büyük önem taşıyor"

Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağına işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınmasıyla, fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor. Fırlatmanın ardından Türksat 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz."

"35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak"

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak."