Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, uydunun 9 Temmuz saat 00:20'de Amerika'nın Florida eyaletinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderileceğini duyurdu.

"Yerli ve milli bir başarı"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, “TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, bu önemli adımın Türkiye'nin uzay çalışmalarında ne denli büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizdi.

Teknolojik atılım: Türksat 6A

Türksat 6A, Türkiye'nin yerli ve milli uydu projeleri kapsamında geliştirilen en son teknoloji ürünlerinden biri. Uydunun geliştirilmesi ve üretilmesi tamamen yerli mühendisler tarafından gerçekleştirildi. Bu uydu, Türkiye'nin uzayda daha güçlü bir varlık göstermesi ve iletişim kapasitesini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Fırlatma için hazırlıklar tamam

SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek fırlatma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek olan bu fırlatma, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olacak. Türksat 6A'nın başarıyla yörüngeye yerleştirilmesiyle, Türkiye'nin uzay ve iletişim alanındaki kabiliyetleri daha da güçlenecek.